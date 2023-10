"Le Hamas mène la guerre depuis les hôpitaux de Gaza" (armée israélienne)

"Il y a du carburant dans les hôpitaux et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste"

L'armée israélienne a affirmé vendredi que le mouvement terroriste palestinien du Hamas "mène la guerre depuis les hôpitaux" de la bande de Gaza et rappelé qu'il se sert de sa population comme "bouclier humain".

"Il y a du carburant dans les hôpitaux et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste", a encore accusé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. "Les terroristes se déplacent librement dans l'hôpital al-Shifa" de Gaza-ville, le plus grand du territoire palestinien, et les autres hôpitaux, a-t-il ajouté, répétant que le Hamas utilisait la population de Gaza comme "bouclier humain".

Selon le porte-parole, le mouvement terroriste utilise les hôpitaux "comme centres de commandement et comme caches", avec des accès vers son réseau de tunnels souterrains. Le Hamas a répondu, affirmant que ces déclarations sont destinées à "ouvrir la voie pour cibler" cet hôpital où, selon lui, 40.000 personnes déplacées auraient trouvé refuge.