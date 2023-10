Le porte-parole Daniel Hagari a présenté la preuve des installations souterraines des terroristes situées sous l'hôpital Shifa

L'armée israélienne a présenté, vendredi, une infographie montrant que le principal centre opérationnel du Hamas est situé sous l'hôpital Shifa, le plus grand établissement médical de la bande de Gaza. Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée a expliqué que "le Hamas utilise régulièrement et en cas d'urgence l'infrastructure humanitaire de la bande de Gaza au profit de ses activités terroristes, tout en profitant de l'abri humanitaire pour protéger ses terroristes et les dirigeants de l'organisation terroriste". "Nous avons des preuves concrètes que des centaines de terroristes ont envahi l'hôpital pour s'y cacher après les massacres du 7 octobre", a-t-il ajouté.

Hagari a noté aussi que les services de sécurité israéliens ont pris connaissance de plusieurs tunnels menant au centre d'opérations souterrain. L’armée israélienne a également publié une superposition graphique d’une image satellite de l’hôpital Shifa comme preuve que le Hamas cache ses centres de commandement sous l’établissement médical mais aussi plus d'un million de litres de carburants dans les différents tunnels.

Peu après la conférence de presse de Hagari, le groupe terroriste a nié "ces allégations sans fondement". Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a accusé quant à lui Israël de préparer une attaque contre des civils : "Ces mensonges représentent le prélude à un nouveau massacre contre notre peuple, plus grand que celui de l'hôpital baptiste al-Ahli". Allusion à l'explosion meurtrière d'un hôpital du 17 octobre à Gaza, que le Hamas a imputée à Israël. Israël, mais aussi le Pentagone, ont pourtant très rapidement fourni des preuves alléguant que l'explosion avait été provoquée par le tir raté d'une roquette du Jihad islamique palestinien (JIP).