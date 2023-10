Halevy : "La crème des combattants de Tsahal opèrent actuellement à Gaza"

Le chef d'état-major de l'armée a souligné que les objectifs de la guerre contre le Hamas exigent une intervention terrestre

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevy, a indiqué samedi soir dans un communiqué que "la crème des combattants et des commandants opèrent actuellement à Gaza". Selon lui, "tous sont imprégnés de mission et de foi dans la justesse de notre chemin, le chemin d'Israël".

Le chef de Tsahal a indiqué : "Trois semaines se sont écoulées depuis le début de la guerre, et cette guerre a des phases. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase. Nos forces mènent actuellement une opération terrestre dans la bande, soutenue par des tirs précis et intenses." Halevy a souligné que ces actions "sont destinées à servir tous les objectifs de la guerre : démanteler le Hamas, assurer la sécurité à nos frontières, et faire tout notre possible pour ramener tous les otages à la maison".

Le chef d'état-major a ajouté que "les forces terrestres mènent actuellement une opération importante et complexe", et a insisté sur le fait que "les objectifs de cette guerre exigent une intervention terrestre. Il n'y a pas de réalisations sans risques, et comme nous le savons, pas de victoire sans coûts. Pour exposer et détruire l'ennemi, il faut entrer avec force sur son territoire. Le 7 octobre, le Hamas a commis un crime contre l'humanité. L'organisation terroriste détient actuellement des otages innocents : bébés, enfants, femmes, hommes, et citoyens très âgés. Le retour des otages est un effort national suprême"

Le chef d'état-major a détaillé : "Jusqu'à présent, nous avons établi une ligne de défense et attaqué. L'ennemi a essuyé des centaines de morts et ses infrastructures sont détruites. Même dans la dernière journée, nous avons continué à attaquer et à éliminer les commandants du Hamas, à frapper les militants et les infrastructures, à la fois par les forces terrestres elles-mêmes qui rencontrent l'ennemi et par les systèmes de feu qui les soutiennent depuis les airs, la mer et la terre, ainsi qu'avec le soutien des renseignements".

Face aux critiques internationales et aux appels à un cessez-le-feu humanitaire, le chef d'état-major a insisté sur le fait que "la situation à Gaza est le résultat des actions criminelles du Hamas. Ils en portent la responsabilité".