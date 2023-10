"Nous allons étendre les opérations terrestres dans la bande de Gaza", annonce Netanyahou

Ce qui s'est passé le 7 octobre "résulte d'un terrible échec"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, et Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, ont donné une conférence de presse commune samedi soir, à l'issue de laquelle le chef du gouvernement a répondu pour la première fois depuis le début de la guerre aux questions des journalistes.

"Le cabinet a décidé à l'unanimité d'étendre les opérations terrestres dans la bande de Gaza", a annoncé d'emblée Benjamin Netanyahou, assurant qu'Israël menait à l'heure actuelle sa "deuxième guerre d'indépendance". "Nous n'en sommes qu'au début, la bataille sera longue et difficile", a-t-il souligné. "Il s'agit de la mission de ma vie. Nous nous battrons sur terre, par la mer et dans les airs."

"Nous devons éradiquer le Hamas, autant pour garantir notre existence que pour assurer le bien de l'humanité", a-t-il affirmé. Le Premier ministre a également évoqué les otages, évoquant sa rencontre avec les familles des personnes kidnappées ce samedi. "Nous mettons tout en œuvre pour parvenir à leur libération", a-t-il assuré, précisant qu'il ne pouvait révéler tous les détails des opérations menées.

Interrogé par un journaliste, le chef du gouvernement a de nouveau assuré qu'après la guerre, "tout le monde, lui compris, devrait rendre des comptes". "Il s'agit d'un échec terrible", a-t-il dit.

Yoav Gallant a eu le même discours concernant les otages. Il a également indiqué que Tsahal infligeait "un coup sans précédent au Hamas", et que "plus la pression militaire augmenterait, plus la libération des otages serait facilitée". Aucun plan opérationnel mettant en danger la vie des otages ne sera approuvé, a-t-il assuré.

"Notre force réside dans notre unité, pendant et après la guerre", a martelé de son côté Benny Gantz, soulignant que la guerre n'était pas menée "en fonction d'une horloge politique mais opérationnelle". "Notre ennemi n'est pas humain, il se sert d'enfants comme de boucliers humains, mais nous gagnerons", a-t-il encore dit.