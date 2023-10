LIVEBLOG | Tsahal poursuit son avancée à Gaza

Les services de télécommunication et d'Internet sont progressivement restaurés dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a intensifié son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade, et demandé aux civils palestiniens à se rendre dans le sud où l'aide sera, selon elle, accrue dimanche. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne opère au sol avec des soldats et des blindés, tout en continuant d'intensifier ses bombardements. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que "la guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile et nous y sommes prêts" samedi lors d'une conférence de presse, ajoutant que son armée "détruira l'ennemi sur terre et sous terre", une référence au réseau de centaines de kilomètres de tunnels souterrains, d'où le Hamas dirige ses opérations. Désormais est engagée "la deuxième étape de la guerre, dont l'objectif est clair: détruire les capacités militaires et la direction du Hamas; ramener les otages à la maison", a affirmé Netanyahou après avoir rencontré les familles des captifs du Hamas, dont Israël estime le nombre à 230.