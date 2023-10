Le dirigeant israélien a affirmé que les chefs des services de sécurité lui avaient assuré que le groupe terroriste avait été dissuadé

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement réagi aux critiques à son endroit concernant la préparation d'Israël à l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre. Dans une déclaration publiée après minuit sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a insisté : "contrairement aux fausses affirmations, en aucun cas et à aucun moment, (je n’ai) été averti des intentions de guerre du Hamas. Au contraire, tous les responsables de la sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet, ont estimé que le Hamas avait été dissuadé et qu'il cherchait à parvenir à un accord. C'est l'évaluation qui a été soumise à maintes reprises au Premier ministre et au Cabinet par toutes les forces de sécurité et la communauté du renseignement, y compris jusqu'au déclenchement de la guerre".

L'origine de cette déclaration nocturne est une question posée lors de la conférence de presse qu’il a tenue samedi soir avec le ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre, membre du cabinet de guerre, Benny Gantz, par un journaliste faisant référence à des documents antérieurs à la guerre, qui auraient mis en garde contre une escalade des tensions. À cette question, le Premier ministre a rétorqué : "Mon objectif principal était d'affaiblir le Hamas et d'assurer qu'il ne constitue pas une menace. J'ai lancé trois opérations majeures contre lui, dont l'élimination de ses leaders. Ces opérations ont eu un impact, affaiblissant le Hamas. Mais, avec le recul, cela n'était pas suffisant. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à mener à bien cette mission."

Concluant sa déclaration, Netanyahou a affirmé : "C'est une nouvelle guerre d'indépendance pour Israël. Nous sommes unis dans cette mission, qui est le combat de ma vie". Il n'a toutefois pas souhaité assumer la responsabilité de l’attaque du 7 octobre, déclarant que "des questions difficiles nécessiteront des réponses après la guerre" et promettant une enquête approfondie. "Ma mission est de sauver le pays », a-t-il conclu.