Alerté de la situation, l'avion venant d'Israël a modifié son itinéraire et atterri dans une autre ville

Des émeutiers musulmans déchaînés ont pris d'assaut l'aéroport international de la ville de Makhachkala, capitale de la République du Daghestan en Russie, dans le but de s'en prendre à des Israéliens, alors qu'un avion provenant de Tel-Aviv y a atterri dimanche soir.

Sur des images postées sur les réseaux sociaux, on voit une foule guetter les passagers israéliens aux abords de l'aéroport en criant "Allahu Akbar", puis entrer à l'intérieur pour les chercher en brandissant des drapeaux palestiniens. Un certain nombre d'individus se sont ensuite rendus sur le tarmac, allant jusqu'à grimper sur l'aile d'un avion pour vérifier si ses passagers étaient israéliens.

D'après les informations disponibles, l'avion en question, qui a atterri à 19h17, est charter russe à bord duquel se trouvaient environ 70 passagers, certains israéliens et d'autres non. L'appareil appartient à la compagnie "Red Wings", qui a commencé à effectuer des liaisons entre Tel-Aviv et les grandes villes de Russie ces derniers mois. Effectuant une correspondance à Makhachkala, il devait redécoller un peu plus tars vers Moscou. Après ces événements, l'aéroport a été temporairement fermé.

Une source sécuritaire israélienne a affirmé dans la soirée que l'incident "n'était pas encore terminé". D'après celle-ci, "un nombre relativement restreint d'Israéliens et de Juifs sont actuellement isolés et sécurisés à l'aéroport. Nous travaillons pour qu'ils décollent vers Moscou dès que les conditions le permettront".

Ces incidents ont eu lieu alors que les actes antisémites et les manifestations anti-israéliennes se multiplient dans le monde depuis le début de la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas.

Le ministère des Affaires étrangères, le bureau du Premier ministre et la Direction générale de la sécurité nationale ont vivement réagi après l'incident. "Israël attend des autorités russes chargées de l'application des lois qu'elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs où qu'ils se trouvent, et qu'elles agissent de manière décisive contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les Juifs et les Israéliens", ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi à ces images par un message sur X : "Horrible. Il s'agit d'un incident de plus parmi tant d'autres dans la culture de haine largement répandue en Russie", a-t-il écrit.

Les autorités russes ont averti les émeutiers que toute personne ayant pris part aux violences serait identifiée par les caméras de surveillance de l'aéroport et celles des environs, et qu'elle serait arrêtée. "Ceux qui incitent à la violence et à la haine ethnique seront poursuivis", ont-elles déclaré.