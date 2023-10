LIVEBLOG | L'armée israélienne étend son opération terrestre à Gaza, 600 cibles terroristes détruites en 24 heures

L'armée israélienne étend ses opérations dans la bande Gaza, 600 cibles détruites en 24 heures

L'armée israélienne a annoncé lundi matin qu'elle avait étendu son opération terrestre à Gaza pendant la nuit et qu'elle avait frappé environ 600 cibles, dont des entrepôts d'armes, des cachettes, des lieux de rassemblement d'agents du Hamas, ainsi que des positions antichars.

Tsahal a déclaré avoir éliminé des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et avaient tenté d'attaquer, y compris un point de rassemblement où se trouvaient plus de 20 agents du Hamas. Au cours de la nuit, les troupes terrestres israéliennes ont identifié des terroristes armés et un missile antichar qui était sur le point d'être tiré dans la zone de l'université al-Azhar de Gaza, un avion de chasse a été appelé pour attaquer la position.