"J'ai vu des gens sans tête, des cadavres partout, je ne peux pas oublier"

Reuven, 25 ans, policier franco-israélien membre d'une unité d'élite, a croisé la route des terroristes du 7 octobre. Il raconte à Valérie Abécassis

Il reçoit Valérie Abécassis sur son lit d'hôpital. Il souffre encore énormément. Des balles lui ont transpercé le bras, la jambe, le dos. Il n'aurait pas dû s'en tirer. "Ce n'était peut-être pas mon moment", souffle-t-il. "Pourtant, j'ai cru que c'était fini".

Le 7 octobre, ce jour terrible, alors que les Israéliens se réveillent au son des alertes à la roquette et des nouvelles glaçantes qui arrivent des villes du sud, son téléphone sonne. C'est jour de fête religieuse et il est en famille dans la ville d'Ashkelon. Ordre lui est donné se rendre à sa base de Netivot pour rejoindre son unité, alors que le sud est envahi par le Hamas. Mais sur la route, Reuven doit traverser Sdérot où des centaines terroristes on déjà envahi les rues…

"J’arrive, je roule à 10 à l’heure, je commence à voir des voitures, des corps sans tête, sans mains, des gens abattus, les cadavres sont partout... Je prends mon arme, je la charge et je continue, je roule tout doucement, il y a des morts qui jonchent le sol, je n’ai jamais vu une chose pareille… Des gens qui se promenaient pendant le shabbat… "

"Je continue sur 500 m quand surgit cette Toyota des terroristes, celle qu’on a vue en vidéo. Environ 10 hommes sont dedans, à 10, 20 mètres de moi. Ils ouvrent le feu. Une balle me rentre dans le bras, une autre là (il montre son dos) et une autre m’a cassé 7 cm du tibia. Puis ils me touchent les nerfs, et je ne peux plus tirer…". On demande à voir son dos, il s'exécute malgré la douleur: "Le monde doit savoir".

"Quand on est seul avec un revolver face à des terroristes qui ont des kalachnikovs, on ne peut rien faire. Et je ne sais pas, j’ai un ange qui m’a attrapé, mon grand-père peut être... J’ai dit à mon père après que j'étais allé embrasser mon grand-père et que j'étais revenu… Une balle passe à quelques millimètres de mon visage, j’entends les bruits des balles partout qui sifflent. A ce moment-là, c’est l’adrénaline qui fonctionne, ce n’est pas moi. Je bouge mes doigts de pieds pour voir si je peux encore m’échapper et conduire, ou s’ils ont touché ma colonne vertébrale. Je saigne de partout. J’arrive enfin à Netivot. Je pense à ma femme, mes parents, mes copains, je crois que c’est fini, je saigne, j’ai soif. Mais ce n’était pas mon moment sans doute. J’ai perdu quatre amis. Quand je pourrai remarcher, si le pays a besoin de moi, je serai là. On n’en a pas d’autre. 400 kilomètres de Metula à Eilat. C’est tout ce qu’on a".