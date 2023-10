Sa famille savait qu'elle avait été grièvement blessée le 7 octobre, mais espérait qu'elle était encore en vie

La jeune Shani Louk, enlevée le 7 octobre au Festival de musique Nova, a été assassinée par le Hamas. Son crâne a été retrouvé ces derniers jours par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la famille de cette Germano-Israélienne de 23 ans, dont les images de l'enlèvement à l'arrière d'un pick-up où elle apparaissait inconsciente et presque nue avaient choqué le monde entier.

Sa mère, qui l'avait identifiée avec certitude en raison de ses tatouages sur les jambes, la savait grièvement blessée, mais espérait qu'elle était encore en vie. Quelques jours après son enlèvement, le Hamas avait affirmé qu'elle avait été soignée dans un hôpital de Gaza.

HENRY NICHOLLS / AFP Des manifestants brandissent le portrait de Shani Louk devant la résidence du Premier ministre britannique

L'information de sa mort a été confirmée plus tard dans la journée par le président Herzog, qui a précisé que la jeune femme avait été décapitée. "Je suis vraiment désolé d'annoncer que nous avons reçu la nouvelle que Shani Nicole Louk a été assassinée. Son crâne a été retrouvé", a déclaré Herzog au journal allemand Bild. "Ces animaux barbares et sadiques lui ont coupé la tête. C'est une grande tragédie et j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille", a ajouté le président, soulignant qu'"environ 40 corps retrouvés dans la bande de Gaza n'avaient pas encore été identifiés".

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a réagi en déclarant que les circonstances de son décès montraient "toute la brutalité du Hamas".