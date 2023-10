Eric Zemmour en Israël : "Tuer des bébés et éventrer des femmes témoigne d'une barbarie rarement vue dans l'histoire"

"Les manifestations propalestiniennes sont en réalité en faveur du Hamas et de ce qu'il a fait. Les gens y crient 'Allahu Akbar', comme les terroristes"

Eric Zemmour est en visite en Israël afin d'exprimer sa solidarité après les attaques sanglantes perpétrées par le Hamas. Après avoir constaté la mobilisation de la population en faveur de la libération des otages à Tel-Aviv, le président du parti Reconquête a rencontré la mère et le frère d'un soldat franco-israélien tué dans les combats le 7 octobre. Le député a été visiblement touché par le récit de Samuel Lyard qui a évoqué les circonstances de la mort de son frère Nathan, qui s'est sacrifié pour ses compagnons d'armes.

"Contrairement aux fake news qui circulent, ce ne sont pas nous les barbares. Ce qu'ils ont fait est comparable à la barbarie nazie et nous avons simplement le droit de nous défendre", a tenu à souligner Samuel Lyard. "Il est certain que tuer des bébés et éventrer des femmes témoigne d'un niveau de barbarie rarement vu dans l'histoire", a acquiescé Eric Zemmour.

Le politicien français d'extrême droite s'est ensuite rendu à l'institut médico-légal d'Abou Kabir, où les médecins légistes poursuivent leur travail pour identifier les victimes du Hamas, près d'un mois après les massacres. "C'est une horreur indicible. On voit des corps calcinés, d'autres coupés en morceaux. On est bien au-delà d'une guerre, ou du fait de tuer l'adversaire", a-t-il commenté après sa visite du site. "Le monde doit voir cette barbarie de ses propres yeux", a-t-il dit un peu plus tard, exprimant la volonté de raconter ce qu'il avait vu à son retour dans l'Hexagone.

Il n'a pas non plus manqué de donner son sentiment sur le climat qui règne actuellement en France. "On constate qu'il y a deux camps : il y a d'un côté des manifestations pour dénoncer les horreurs et la barbarie après ce qui s'est produit, et des manifestations de l'autre que l'on appelle pudiquement 'propalestiniennes', mais qui sont en réalité en faveur du Hamas et de ce qu'il a fait. Dans ces rassemblements, les gens crient "Allahu Akbar", exactement comme le font les terroristes qui massacrent des gens en Israël ou en France".

Pour autant, il refuse de parler d'antisémitisme "français". "Le problème est que nous avons importé une population qui est antijuive depuis 1000 ans et qui continue de l'être"', dit-il.

Mardi, Eric Zemmour rencontrera les communautés francophones d'Eilat et de Netanya, et s'entretiendra avec des familles résidant dans le sud et qui ont dû évacuer leur logement. Il rencontrera également des familles endeuillées et d'autres ayant un proche retenu en otage à Gaza, et terminera sa visite à Jérusalem, où il s'entretiendra avec des députés israéliens.