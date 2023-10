LIVEBLOG | Opération terrestre à Gaza : 300 cibles terroristes du Hamas détruites par l'armée israélienne en 24h

L'armée israélienne a détruit la maison du numéro deux du Hamas, Salah al-Arouri, à Arura, en Cisjordanie

Israël est entré dans son 25e jour de guerre contre le Hamas en poursuivant son opération terrestre dans la bande Gaza et en bombardant massivement le nord et le sud. Parallèlement, l'aviation israélienne a détruit plusieurs infrastructures terroristes du Hezbollah en territoire libanais. L'armée israélienne a également été active en Cisjordanie où elle a détruit la maison du numéro deux du Hamas, Salah al-Arouri, dans le village d'Arura près de Ramallah. Un terroriste entré en Israël depuis Gaza a été repéré au carrefour Re'im et neutralisé. Par ailleurs, les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti dans la nuit et tôt mardi matin dans les localités israéliennes proches de Gaza. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés.