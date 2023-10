"Votre silence est une honte" : Gilad Erdan dénonce la "non condamnation" du massacre du Hamas par l'ONU

"Quand des bébés juifs ont été brûlés à Auschwitz, le monde est resté silencieux. Aujourd’hui, le monde l'est toujours"

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a arboré une étoile jaune avec l’inscription "Plus jamais" lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité dans la nuit de lundi à mardi. Il a fustigé le silence des membres de l'ONU qui n’ont pas condamné les massacres perpétrés par les terroristes du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre. "Quand des bébés juifs ont été brûlés à Auschwitz, le monde est resté silencieux. Aujourd’hui des bébés juifs sont brûlés dans le sud d’Israël par le Hamas nazi et le monde est à nouveau silencieux", a-t-il accusé.

"Je vous rappellerai la honte de votre silence chaque fois que vous me regarderez", a-t-il poursuivi, en référence à l’étoile jaune sur sa poitrine. "Je porterai cette étoile jaune jusqu'à ce que le Hamas nazi soit éliminé et que le Conseil de sécurité cesse de se taire et condamne le massacre du 7 octobre". "Certains d'entre vous n'ont rien appris au cours des quatre-vingts dernières années ! Certains d'entre vous ont oublié pourquoi l'ONU a été fondé. Je vais donc vous le rappeler. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous me regarderez, vous vous en souviendrez", a martelé Gilad Erdan.

"Si le Conseil s'était réuni en juin 1944, il aurait traité de la quantité de carburant dont disposaient les nazis et du nombre élevé de victimes allemandes en comparaison de celles britanniques. Vous auriez appelé à un cessez-le-feu avant même que les Russes ne prennent Stalingrad", a-t-il continué avant de comparer le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei à Hitler. "Le régime des Ayatollahs est le régime nazi d’aujourd’hui. Khamenei est le Führer qui le dirige et son armée comprend le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah, les Houthis, les Gardiens de la révolution et d’autres organisations terroristes. Si Hitler avait un compte Twitter, il ressemblerait exactement au compte Twitter de Khamenei".

MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gilad Erdan, place une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la guerre entre Israël et le Hamas, le 30 octobre 2023

Gilad Erdan a conclu en affirmant que la flambée actuelle de l’antisémitisme dans le monde était due au silence de l’ONU sur les massacres du Hamas. "Les antisémites du monde entier relèvent la tête car ils voient que ce Conseil ne condamne même pas les assassins nazis. Ils ont vu l’Assemblée générale de l’ONU applaudir aux efforts visant à nous empêcher de nous défendre. Ils ont entendu le Secrétaire général de l’ONU exprimer sa ‘compréhension’ du massacre nazi".

"C’est pourquoi nous assistons aujourd’hui à la montée la plus extrême de la haine envers les Juifs depuis les lois de Nuremberg. Maintenant, les antisémites savent que le massacre des Juifs est à nouveau accepté dans le monde dans le silence".