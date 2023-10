Guerre: Intel accorde une prime de 5 000 dollars à chacun de ses employés en Israël

"Je ressens une grande appréciation et une grande fierté pour le travail que vous faites. Mon cœur est avec vous", a écrit le PDG d'Intel Global à ses employés

La société Intel va accorder une prime de 5 000 dollars à chacun de ses employés en Israël, dans le but de leur apporter un soutien en cette période de guerre, selon une information rapportée par la Chaîne 12.

Dans une lettre envoyée aux employés de l'entreprise dans l'Etat hébreu et annonçant cette subvention, Pat Gelsinger, PDG d'Intel Global, écrit : "Je ressens une grande appréciation et une grande fierté pour le travail que vous faites. Mon cœur est avec vous, avec vos familles et vos communauté pendant ces jours-ci. Je continue d'être ému par la compassion, la résilience et l'incarnation des valeurs d'Intel dont vous faites preuve en ces temps difficiles".

Les primes d'Intel, qui seront versées jusqu'à la fin novembre, s'ajoutent à des mesures similaires prises par d'autres sociétés telles que Cisco et Nvidia, qui ont annoncé des subventions pouvant atteindre 3 300 dollars pour les employés de leurs sociétés en Israël.

Le géant américain des microprocesseurs s'est refusée à tout commentaire, indiquant simplement "surveiller de près la situation, et prendre des mesures pour garantir la sécurité des employés et les soutenir". Intel emploie environ 12 000 personnes en Israël et est l'une des plus importantes entreprises du pays.