Opération terrestre dans la bande de Gaza : la stratégie israélienne se précise

Israël se sait attendu par le Hamas et a décidé de surprendre l'ennemi

Avec l'annonce par l'armée israélienne ce mardi de combats acharnés au cœur de Gaza menés par ses forces terrestres, la stratégie israélienne se confirme peu à peu. D'après les opérations lancées ces derniers jours, il apparait que Tsahal a pour le moment renoncé à une offensive terrestre d'envergure, au profit d'une avancée méthodique, étape par étape, en territoire ennemi. Celle-ci se manifeste par des incursions ponctuelles en forme de coups de butoir, visant des cibles bien précises et permettant de renforcer la pression sur le Hamas. Parallèlement, l'armée de l'air poursuit ses bombardements massifs sur le territoire palestinien, détruisant des stocks de munitions, des rampes de lancement de roquettes, des centres stratégiques opérationnels de l'organisation terroriste ainsi que certains de ses dirigeants clés - ceux qui osent s'aventurer hors des tunnels.

Israël sait que le Hamas attend ses troupes de pied ferme, et que la bande de Gaza est un véritable terrain miné. Plutôt que de lancer l'assaut terrestre attendu, et pour lequel le Hamas se prépare depuis des mois en prévision des conséquences logiques de ses attaques, Tsahal a donc choisi une stratégie de "petits pas", qui sera sans doute plus longue, mais qui vise à éviter de grandes pertes en hommes.

Après avoir lancé des opérations en lisière de la région nord de Gaza avec des blindés depuis la semaine dernière, les forces israéliennes progressent chaque jour un peu plus en territoire ennemi. Ce mardi marque toutefois les premiers combats d'envergure en face à face entre soldats et terroristes du Hamas.

"Les forces de Tsahal ont attaqué un avant-poste du Hamas au nord de la bande de Gaza. Des dizaines de terroristes ont été éliminés, tandis que des positions de lancement antichar, des postes d'observation ont été détruits. Des explosifs et des armes ont également été saisis", a détaillé l'armée en rendant compte des opérations du jour.