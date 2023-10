Attaque sans précédent des Houthis du Yémen contre Israël

"Les forces armées yéménites (...) continueront à mener des attaques de missiles et de drones jusqu'à ce que l’agression israélienne s'arrête"

L'armée israélienne a intercepté des missiles de croisière et un missile balistique tirés par les rebelles houthis depuis la région de la mer Rouge. "Un missile sol-sol a été tiré vers le territoire israélien depuis la zone de la mer Rouge et a été intercepté avec succès par le système de défense aérienne Arrow, avant même qu'il ne pénètre en territoire israélien", a déclaré l'armée dans un communiqué.

C'est la première fois depuis le début de la guerre que ce système de défense antimissiles est déployé. "Les systèmes de détection de l'armée de l'air ont suivi la trajectoire du missile et celui-ci a été intercepté au moment et à l'endroit opérationnels les plus appropriés", a précisé Tsahal.

Les tirs ont été revendiqués par les rebelles houthis, qui ont affirmé que de telles attaques contre Israël se poursuivraient. Plus tôt dan la matinée, ils ont également lancé des drones vers le territoire de l'Etat hébreu.

"Les forces armées yéménites (...) continueront à mener des attaques de missiles et de drones jusqu'à ce que l’agression israélienne s'arrête", selon un communiqué diffusé par la télévision des rebelles, Al-Masirah TV. Selon l'armée américaine qui l'a intercepté, un missile avait également été lancé par les Houthis en direction d'Israël il y a une dizaine de jours.

Cette montée des tensions avec les rebelles soutenus par l'Iran survient dans le contexte d'attaques de milices pro-iraniennes dans la région contre les soutiens occidentaux d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, à commencer par les Etats-Unis. Les troupes américaines postées en Irak et en Syrie ont été la cible de 23 attaques au drone et au missile depuis deux semaines.

Téhéran a également réagi aux tirs de missiles houthis. Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu mardi que les groupes pro-iraniens dans la région ne pouvaient pas rester "silencieux" face à la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, en soulignant l'urgence de mettre fin à la guerre.

"Il est normal que les groupes et les mouvements de la résistance ne restent pas silencieux face aux crimes" commis dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, a affirmé Hossein Amir-Abdollahian, lors d'une visite au Qatar.