Pour Moussa Abou Marzouk, c'est à Israël que revient la responsabilité de fournir les services de base à la population de Gaza

Moussa Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré dans une interview à la chaîne russe RT en arabe que les tunnels construits à Gaza étaient destinés à protéger le Hamas des bombardements, et non les civils. "C'est la responsabilité de l'ONU de protéger les habitants", a-t-il déclaré.

"Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous avons construit 500 km de tunnels, et pourquoi nous n'avons pas construit des abris où les civils pourraient se cacher pendant les bombardements", a dit Abou Marzouk dans une interview diffusée la semaine dernière. "Nous avons construit ces tunnels parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous protéger et d'éviter d'être pris pour cibles et tués. Ces tunnels ont été créés pour nous offrir une protection contre les avions. C'est depuis ces structures que nous menons nos combats."

Selon lui, "tout le monde sait que 75% des résidents de la bande de Gaza sont des réfugiés - et c'est la responsabilité de l'ONU de les protéger. C'est la responsabilité de l'occupation (Israël) de leur fournir tous les services dont ils ont besoin, tant qu'ils sont sous leur gouvernance, conformément à la Convention de Genève."

Hier, dans une interview à Al-Jazeera, Abou Marzouk avait aussi condamné "l'Autorité palestinienne et certains pays arabes qui appellent secrètement l'Occident à éliminer le Hamas". "Nous savions pouvoir compter sur Hezbollah et de nos frères en Cisjordanie, mais nous sommes choqués par la position honteuse de nos frères de l'Autorité palestinienne", a-t-il affirmé.

Abou Marzouk était à la tête d'une délégation du Hamas qui s'est rendue à Moscou la semaine dernière. L'agence de presse russe TASS a rapporté que "des contacts ont été établis avec Abou Marzouk dans le cadre de la politique russe de libération immédiate des otages étrangers de la bande de Gaza. Des questions relatives à l'évacuation des Russes et d'autres étrangers du territoire palestinien ont également été discutées." Le frère d'Abou Marzouk, Youssef Abou Marzouk, a été tué lors du bombardement d'un immeuble industriel de Rafah le sixième jour de la guerre.