Israël : dépôt d'un projet de loi pour instaurer une journée de commémoration du massacre du 7 octobre

Dans une initiative portée par plusieurs partis politiques, les députés Naama Lazimi, Kati Shtrit, Eli Dalal, Moshe Solomon, Efrat Reitan, Tatiana Mazarsky et Gilad Kariv ont avancé l'idée d'établir une journée nationale en mémoire du massacre orchestré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, événement ayant déclenché une guerre.

La députée Naama Lazimi a affirmé : "Ce massacre, survenu pendant la fête de Simhat Torah, représente l'une des pages les plus sombres de notre histoire nationale, marquant profondément la conscience collective du peuple juif. Ce drame, au cours duquel de nombreuses vies ont été perdues et des dignités outragées, mérite une journée de commémoration. Cela permettrait à chacun de se remémorer les victimes et d'entendre les histoires de bravoure de ceux qui ont sacrifié leur vie pour cette terre. Je formule l'espoir que cette proposition recueillera un large consensus."

Yonatan Sindel/Flash90 Le député Naama Lazimi à la Knesset

Selon cette proposition, le 24 Tishri, soit deux jours après Simhat Torah, serait consacré comme jour de commémoration. Si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, les cérémonies se tiendront le jeudi précédent. Les drapeaux seront mis en berne dans les institutions gouvernementales et les bases militaire, et une cérémonie officielle se déroulera dans un lieu désigné par le gouvernement. Le ministre de l'Éducation sera en charge d'intégrer cette commémoration au sein du système éducatif, tandis que le ministre de la Culture et des Sports supervisera la mise en œuvre de cette loi, avec la capacité d'en définir les modalités précises.

Miriam Alster/Flash90 Des personnes se rassemblent et allument des bougies à la mémoire des victimes assassinées par des militants du Hamas sur la place Dizengoff à Tel Aviv, le 14 octobre 2023

Enfin, le texte souligne : "Marquer cette journée permettra à la nation entière d'Israël de rendre hommage aux disparus et victimes, d'honorer leur mémoire et de se rappeler les actes héroïques de ceux qui se sont sacrifiés pour protéger leurs familles et l'ensemble des citoyens du pays."