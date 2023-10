Attaques du Hamas : 20 enfants ont perdu leurs deux parents et 96 ont perdu l'un des d'eux

18 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont eux aussi perdu leurs deux parents dans les attaques

20 enfants issus de 12 familles différentes ont perdu leurs deux parents dans les attaques du Hamas le 7 octobre, leurs père et mère ayant été soit tués soit kidnappés, selon les données présentées ce mardi à la commission du travail et de la protection sociale de la Knesset. 96 autres enfants issus de 47 familles sont, quant à eux, orphelins d'un parent. 18 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont eux aussi perdu leurs deux parents dans l'attaque. Autant de chiffres qui sont constamment mis à jour et qui peuvent encore évoluer.

"Nous considérons qu'il est préférable que les enfants orphelins de leurs deux parents soient pris en charge par des membres de leur famille. Sur ces 12 familles, la majorité a d'ailleurs déjà conclu un accord juridique pour savoir qui s'occupera des enfants", a indiqué le responsable des orphelins au ministère de la Protection sociale, qui a souligné qu'un différend persistait cependant sur la question au sein d'un petit nombre de familles, et que les services sociaux tentaient de parvenir à des accords.

"L'État d'Israël n'a jamais été confronté à une telle situation depuis sa création, ni en nombre ni en substance. Il n'est pas nécessaire d'expliquer l'importance cruciale de la sensibilité dans tout ce qui touche à ces enfants. En tant que comité, nous entendons accompagner les responsables, les assister et être à leur disposition pour tout besoin qui se présente à eux", a déclaré le président de la commission, le député Israël Eichler.

"Il faut dire clairement que l'État d'Israël n'a jamais été confronté à un événement d'une telle ampleur. Il est donc important que les aides que l’État procure à ces enfants soient également d’une ampleur différente. Ces enfants font également face à leur expérience de survivants du massacre, tandis que les familles et les soignants font eux-mêmes face à des traumatismes. Toutes ces choses doivent être prises en compte", a renchéri Vered Vindman, avocate du Conseil national pour la paix de l'enfant.