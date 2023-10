Adèle, Guillaume, Niels et les autres... Elie Chouraqui fustige "la bêtise" de nombreux artistes

"Je connais bien la question, je lis Le Monde et Libé presque tous les jours, ils expliquent bien", caricature le compositeur dans une lettre cinglante

Elie Chouraqui a d'abord été sidéré par le silence du monde de la culture après les attaques sanglantes du Hamas. Aujourd'hui, il se dit las de "la bêtise" de beaucoup lorsqu'il s'agit d'Israël et des Palestiniens. Lui qui ne dort plus depuis le 7 octobre s'est emparé de sa plume pour écrire "Lettre à mes amis artistes", un texte paru dans Le journal du dimanche. Le réalisateur s'y adresse aux 93 personnalités du monde de la culture ayant signé la semaine dernière une tribune dans l'Humanité pour "condamner avec la même ampleur les crimes de guerre du Hamas et ceux du gouvernement israélien".

Journal du dimanche Tribune d'Elie Chouraqui sur la bêtise des artistes sur la question du conflit Israël-Hamas

"Anti-juives ces déclarations", moque-t-il ? "Mais non, comment pouvez-vous dire ça ? Antisionistes oui, mais pas... Je connais bien la question, je lis Le Monde et Libé presque tous les jours, ils expliquent bien", caricature le compositeur dans sa lettre cinglante. "Avi, lui, ne peut plus fermer les yeux, parce que quand il les ferme, il voit ces terroristes du Hamas arracher du corps de sa fille son ange, le bébé qu'elle portait. Et puis, il voit sa femme violée devant ses fils. (...) Bonne journée, Adèle, Niels, Guillaume, Juliette, Céline, et les autres...".

"Je ne pense pas que les signataires de cette tribune soient fondamentalement antisémites. Ils sont juste stupides sur ce sujet-là. Mon but avec cette lettre était d'essayer de les réveiller un peu", a-t-il expliqué sur i24NEWS.

Elie Chouraqui connaît un certain nombre des artistes signataires de la tribune dans l'Humanité, qu'il qualifie par ailleurs de "sympathiques". C'est la raison pour laquelle il a pris le parti des sentiments pour tenter de les éclairer. Mais le message n'est est pas moins clair. "On ne peut pas signer de telles choses à propos d'un sujet qui implique sans doute le sort d'une grande part de l'humanité. J'ai voulu avant tout faire passer l'idée que les choses ne sont ni blanches ni noires dans ce conflit", a-t-il encore dit.