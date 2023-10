Israël élimine un commandant du Hamas responsable de l'attaque du 7 octobre

Tsahal a indiqué avoir pris le contrôle d'une forteresse militaire du Hamas à Jabaliya, après des combats au cours desquels 50 terroristes ont été éliminés

Un haut responsable du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, Ibrahim Biari, considéré comme un des leaders de l'attaque meurtrière menée par le groupe terroristes le 7 octobre dernier contre des localités du sud d'Israël, a été éliminé par l'armée israélienne lors du bombardement d'un bâtiment à Jabaliya. Un peu plus tôt, le ministère de la Santé du Hamas à Gaza avait affirmé qu'au moins 50 personnes avaient été tuées dans des frappes sur ce bâtiment.

Tsahal, qui a assuré avoir préalablement averti ses occupants, a affirmé qu'après le bombardement, le sol s'est effondré sur infrastructure militaire souterraine du Hamas. Plusieurs terroristes auraient été tués suite à cet incident.

Depuis l'entrée des forces de Tsahal dans la bande de Gaza, Ibrahim Biari dirigeait tous les combats dans le nord du territoire palestinien. Biari, qui était commandant du bataillon central de Jabaliya, était par ailleurs impliqué dans l'envoi de terroristes lors de l'attentat au port d'Ashdod en 2004, où 13 Israéliens ont été tués. Il a également été responsable de nombreux tirs de roquettes sur Israël pendant deux décennies et a été l'instigateur de nombreuses attaques contre les forces israéliennes. Dans un communiqué, Tsahal a affirmé que l'élimination a été effectuée dans le cadre d'une large attaque contre les terroristes et les infrastructures terroristes de la brigade centrale de Jabaliya, qui avait pris le contrôle de bâtiments civils dans la ville de Gaza. "L'attaque a gravement affecté le commandement et le contrôle dans la région et la direction des activités terroristes contre les forces de Tsahal opérant dans la bande.

Par ailleurs, un porte-parole de Tsahal a annoncé que les forces sous le commandement de la brigade Givati ont pris le contrôle d'une forteresse militaire du Hamas à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Environ 50 terroristes ont été éliminés lors des opérations terrestres menées dans la journée.

La forteresse, située à l'ouest de Jabaliya, servait au commandant de brigade régionale du Hamas pour des entraînements en vue de mener des opérations terroristes. "Le site dispose d'infrastructures de tir et de tunnels terroristes, qui servent notamment à permettre le déplacement des terroristes vers la région côtière", a souligné Tsahal.