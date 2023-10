Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers "dans les prochains jours"

Selon Tsahal, le Hamas retient au moins 240 otages, Israéliens, binationaux et étrangers

Le porte-parole des brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obeida, a affirmé mardi que le Hamas allait libérer "dans les prochains jours" des otages étrangers parmi ceux qu'il retient à Gaza depuis son attaque en territoire israélien le 7 octobre. "Nous avons informé les intermédiaires que nous libèrerons un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours", a-t-il dit. Selon l'armée israélienne, le Hamas retient au moins 240 otages, Israéliens, binationaux et étrangers, enlevés durant l'attaque du 7 octobre au cours de laquelle plus de 1.400 personnes ont péri.

Par ailleurs, la branche militaire du Hamas a averti mardi Israël que la bande de Gaza deviendrait "un cimetière et un bourbier" pour ses soldats, et promis d'infliger au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou une défaite "qui sonnera la fin de sa carrière politique". "Gaza sera un cimetière et un bourbier pour l'ennemi, ses soldats et sa direction politique et militaire", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par les médias du Hamas.

Gili Yaari / Flash90 Les photos des otages collées sur le ministère de la défense à Tel-Aviv (Kirya)

"La cuisante défaite qui sera infligée à Netanyahou sonnera la fin de sa carrière politique", a-t-il ajouté, affirmant que les combattants avaient "tué et blessé un grand nombre de soldats" participant aux incursions terrestres israéliennes qui se sont multipliées depuis le 27 octobre. De son côté, l'armée israélienne a annoncé mardi que deux de ses soldats étaient "tombés dans les combats dans le nord de la bande de Gaza", quelques heures après avoir fait état de "combats féroces" avec le Hamas dans ce secteur.