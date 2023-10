LIVEBLOG | Deux soldats israéliens tués à Gaza, un chef du Hamas et 50 terroristes éliminés

300 soldats américains supplémentaires vont être déployés au Moyen-Orient

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a annoncé que les bases américaines en Irak et en Syrie ont été la cible de 27 attaques combinant drones et roquettes. Parmi celles-ci, six ont été de moindre envergure et sont survenues après que les avions américains ont bombardé des entrepôts d'armes appartenant aux milices soutenues par l'Iran en Syrie, la semaine passée. Il y a eu ainsi en tout 16 attaques sur les bases américaines en Irak et 11 en Syrie.

Par ailleurs, le général Ryder a mentionné le déploiement de 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, experts en désamorçage d'explosifs et en communications. Ces troupes viennent compléter le contingent américain déjà en place dans la région.