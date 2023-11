LIVEBLOG | 11 000 cibles terroristes à Gaza frappées depuis le début de la guerre, neuf soldats israéliens tués

Le ministère israélien des Affaires étrangères réagit à la décision de la Bolivie de rompre ses relations avec Israël

"La décision du gouvernement bolivien est une capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran. Avec cette mesure, le gouvernement bolivien s'aligne sur le organisation terroriste du Hamas, qui a assassiné plus de 1 400 Israéliens et enlevé 240 personnes, dont des enfants, des femmes, des personnes âgées et des bébés. Israël condamne la Bolivie pour son soutien au terrorisme et sa capitulation face au régime iranien, ce qui témoigne des valeurs représentées par le gouvernement bolivien. Depuis le changement de pouvoir en Bolivie, les relations entre les pays sont de toute façon vides".