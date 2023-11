Israël qualifie la décision de la Bolivie de rompre les relations de "capitulation face au terrorisme"

"Le gouvernement bolivien s'aligne sur l'organisation terroriste du Hamas qui a tué plus de 1 400 israéliens et kidnappé 240 autres"

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié mercredi la décision de la Bolivie de rompre les relations diplomatiques avec Israël de "capitulation face au terrorisme". "La décision de la Bolivie de rompre les liens diplomatiques avec Israël est une capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran", a dit le porte-parole du ministère Lior Haiat dans un communiqué.

"Le gouvernement bolivien s'aligne sur l'organisation terroriste du Hamas qui a tué plus de 1 400 israéliens et kidnappé 240 autres, dont des enfants, des femmes, des personnes âgées et des bébé", a-t-il poursuivi. "Depuis le changement de pouvoir en Bolivie, les relations entre les deux pays sont de toute façon vides de contenu", a ajouté Lior Haiat. En 2009, la Bolivie a également rompu ses liens diplomatiques avec Israël en raison de son opération à Gaza, mais les relations ont été rétablies en 2020.

LEONARDO MUNOZ / AFP Le président bolivien, Luis Alberto Arce Catacora

La Bolivie a annoncé mardi la rupture des liens diplomatiques avec Israël "en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza". Le Hamas a salué mardi dans un communiqué l'annonce de la Bolivie, exprimant sa "grande estime" pour la décision prise, et a exhorté les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël à en faire de même.

Le Chili et la Colombie ont quant à eux annoncé rappeler leurs ambassadeurs en poste en Israël pour protester respectivement contre d'"inacceptables violations du droit humanitaire par Israël" et "le massacre du peuple palestinien".