Tsahal prêt à cibler le Yémen en cas de poursuite des attaques houthies sur Israël

L'armée israélienne a renforcé mercredi sa présence en mer Rouge, après que les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont lancé une nouvelle attaque de drones et de missiles en direction du sud d'Israël la nuit dernière. Tsahal a indiqué avoir intercepté tous les projectiles avec succès et annoncé qu'elle renforçait sa présence navale en mer Rouge. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a affirmé que les tirs avaient eu lieu loin d'Eilat, la ville la plus au sud d'Israël, et qu'aucune menace n'avait été identifiée pour la population. Cependant, par mesure de précaution, les cours dans les lycées d'Eilat ont été limités.

Ces tirs nocturnes, qui ont été observés depuis Eilat, constituent la troisième attaque en moins de 24 heures. Les Houthis, qui comptent entre 350 000 et 500 000 combattants chiites, ont revendiqué la responsabilité de ces tirs. Ces derniers mois, ils ont consolidé leur position au Yémen et renforcé leurs liens avec l'Iran. Leur drapeau porte des slogans tels que "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël".

Mardi, le groupe rebelle a diffusé une vidéo montrant le tir de missiles et de drones depuis le Yémen en direction d'Israël, et promis de poursuivre leurs attaques contre l'État hébreu jusqu'à la fin de sa guerre contre le Hamas. L'armée israélienne a confirmé que certains de ces projectiles avaient été interceptés par ses systèmes de défense aérienne et par des avions de chasse, tout en soulignant que les missiles et les drones avaient été interceptés au-dessus de la mer Rouge, minimisant ainsi le risque pour les civils israéliens. Tsahal a aussi clairement indiqué qu'il était prêt à riposter si nécessaire. "Lorsque nous déciderons de bombarder le Yémen, nous le ferons", a indiqué l'armée dans un communiqué.