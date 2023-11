"Disaster" : un court métrage d'animation sur les otages du Hamas

Le film du réalisateur Yoni Goodman raconte l'enlèvement de deux frères, Or et Yagil Cohen, par les terroristes du Hamas le 7 octobre dans le kibboutz Nir Oz

Yoni Goodman, un animateur israélien et le créateur des films nominés aux Oscars "Valse avec Bachir" et "Où est Anne Frank", a publié dimanche un court-métrage sur l'attaque du Hamas contre le kibboutz Nir Oz. Dans la description de la vidéo, Goodman écrit : "Comme tous les Israéliens, les trois dernières semaines m'ont pris au dépourvu et m'ont beaucoup ébranlé. Alors que nous essayons tous d'aider autant que possible dans cette nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons, j'ai ressenti un réel besoin d'utiliser mes compétences d'une manière ou d'une autre".

L'animateur raconte que Renana Gome, une habitante de Nir Oz, l'a contacté pour lui demander de raconter l'histoire de ses deux fils - Or, 16 ans, et Yagil, 12 ans - kidnappés par le Hamas le 7 octobre. "Elle m'a demandé de créer ce court métrage dans le cadre de sa lutte pour les ramener à la vie", a déclaré Goodman.

Le film commence par le son des sirènes. Gome raconte l'histoire de ses enfants cachés dans la salle sécurisée de Nir Oz. Elle leur parle au téléphone lorsqu'un terroriste kidnappe les garçons. La dernière chose que j'ai entendue, c'est mon plus jeune qui m'a dit : "Ne m'emmenez pas, je suis trop jeune".

Chaim Goldberg/Flash90 Des soldats israéliens observent des destructions causées par les terroristes du Hamas dans le kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023

Goodman décrit Gome comme "une femme incroyable" qui "ne s'arrêtera pas tant que ses fils ne lui seront pas rendus". L'auteur du film a demandé que son travail soit diffusé afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les 240 otages du Hamas toujours retenus à Gaza depuis plus de trois semaines. Au moment de la sortie du film, il a été confirmé que les fils de Mme Gome étaient tous deux en vie. "Avec l'espoir que tous les otages reviendront, que les combats cesseront enfin et que nous pourrons trouver un moyen de vivre en paix", dit la description du film.