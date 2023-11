La Knesset sur la voie de la reconnaissance des partenaires de soldats LGBT+ tombés au combat

Cette initiative intervient après le décès de Sagi Golan, officier de Tsahal homosexuel, tué le 7 octobre alors qu'il défendait le kibboutz Beeri

La Knesset (parlement israélien) a approuvé mercredi en première lecture une modification législative visant à reconnaître les partenaires de soldats LGBT+ tombés au combat comme veufs ou veuves. Cette initiative intervient suite au décès de Sagi Golan, officier de Tsahal, homosexuel, tué lors de l'attaque menée par des terroristes du Hamas alors qu'il défendait les habitants du kibboutz Beeri, le 7 octobre dernier. Sagi Golan avait prévu de se marier avec son partenaire, Omer Ohanna, le 20 octobre.

Après le décès de l'officier, un représentant de Tsahal avait informé son partenaire que, pour être reconnu comme le conjoint de Golan, il devrait s’adresser au ministère de la Défense. Les mariages homosexuels ne sont pas autorisés en Israël, car les unions sont placées sous le contrôle des autorités religieuses. En 1996, une décision avait déjà conduit à la reconnaissance officielle des couples de même sexe largement reconnus par le public, mais cette avancée n'avait jamais été inscrite dans la loi.

Yorai Lahav Hertzanu, député du parti Yesh Atid (centre) et président du lobby LGBT+ à la Knesset, a souligné l'importance de cette modification. Il a affirmé que la communauté LGBT+ est une part intégrante de la société israélienne et que la législation doit également l'inclure. Le projet de loi devrait être soumis à un vote en deuxième et troisième lectures la semaine prochaine et pourrait ensuite être inscrit dans le Code juridique israélien.