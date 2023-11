Le chef du Hamas accuse Israël de commettre des "massacres" pour couvrir sa "retentissante défaite"

Un porte-parole du Hamas à Gaza a promis que l'organisation "répéterait" le massacre du 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël "cesse d'exister"

Le leader du groupe terroriste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, a accusé mercredi Israël de commettre des "massacres" à Gaza pour couvrir ses propres "défaites". Israël est "en train de commettre des massacres barbares contre des civils non armés", a-t-il déclaré dans un discours diffusé par Al Jazeera, ajoutant : "Leur cruauté ne les sauvera pas d'une défaite retentissante". Il a affirmé que l'attaque du 7 octobre, au cours de laquelle près de 1 400 personnes ont été massacrées, était une réaction à la politique du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. "Il n'y aura ni sécurité ni stabilité dans la région, et à l'extérieur de la région, si les droits de notre peuple à la liberté, à l'indépendance et au retour ne se réalisent pas", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un porte-parole du gouvernement du Hamas à Gaza a promis que l'organisation répéterait le massacre du 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël cesse d'exister. Dans une interview accordée à la chaîne libanaise LBC et traduite de l'arabe par l'Institut de recherche des médias du Moyen-Orient (MEMRI), Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé : "Nous répéterons l'attaque du 7 octobre encore et encore jusqu'à ce qu'Israël soit anéanti."

L’attaque, nommée "Déluge d’Al-Aqsa", a été menée par des milliers de terroristes palestiniens qui se sont introduits sur le territoire israélien depuis Gaza. Ils ont massacré et tué plus de 1 400 personnes et en ont kidnappé plus de 200. "Nous sommes des victimes. Tout ce que nous faisons est justifié", a-t-il ajouté.