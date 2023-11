Biden aurait suggéré à Netanyahou "de réfléchir dès maintenant aux enseignements et conseils qu'il transmettra à son successeur"

L'administration Biden discuterait déjà de l'après Netanyahou", après le désastre sécuritaire des attaques du Hamas. Une réunion à la Maison Blanche aurait eu lieu sur la question en présence du président américain, d'après le site Politico.

Toujours selon le média, Joe Biden serait allé jusqu'à évoquer la fin de la carrière politique du Premier ministre israélien avec celui-ci, lors de leur dernier entretien téléphonique. Le président aurait dit au Premier ministre israélien que ses jours au pouvoir étaient comptés, et qu'il devrait d'ores et déjà réfléchir aux enseignements et conseils qu'il transmettra à son successeur.

Lors de ses deux dernières allocutions, Benjamin Netanyahou a promis qu'après la guerre, responsables sécuritaires et politiques seraient amenés à rendre des comptes, "lui compris".