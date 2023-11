Gaza : Mort du soldat Yuval Zilber, qui était rentré d'un voyage pour prendre part aux combats

En tout, 17 soldats sont morts depuis le début de l'opération terrestre lancée par Tsahal à Gaza

Le porte-parole de l'armée israélienne a autorisé la publication du nom du lieutenant-colonel réserviste Yuval Zilber, 25 ans, originaire de la ville de Ramat Gan, près de Tel Aviv, commandant dans le bataillon 7007 de la brigade de Jérusalem, tombé au combat ces derniers jours lors de l'opération terrestre menée par l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza.

Le maire de Ramat Gan, Carmel Shama Hacohen, a rendu hommage à Yuval Zilber , qui était rentré précipitamment d'un voyage à l'étranger pour prendre part aux combats. "Yuval était au milieu d'un grand voyage mais est revenu et s'est présenté pour un ordre de mobilisation crucial avec le début de la guerre", a écrit Carmel Shama. "Combien de pertes, de douleurs et de souffrances pouvons-nous endurer ? Combien de familles entendront encore le coup de la perte ? Chers Yaël et Itaï, puissiez-vous être les derniers parents à rejoindre la famille des endeuillés", a-t-il imploré. En tout, 17 soldats sont morts au combat depuis le début de l'opération terrestre lancée par Tsahal vendredi dernier.