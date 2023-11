Biden appelle à une "pause" dans la guerre entre Israël et le Hamas

Le président US a affirmé que cela permettrait aux "prisonniers" de quitter le territoire palestinien, la Maison-Blanche a précisé qu'il parlait des otages

Joe Biden, interpellé mercredi lors d'une réunion à caractère politique sur le conflit entre Israël et le Hamas, s'est dit favorable à une "pause" afin de permettre aux "prisonniers" de quitter le territoire palestinien. Le président américain, candidat à un second mandat, s'exprimait lors d'un événement destiné à lever des fonds quand un membre de l'assistance l'a interpellé: "En tant que rabbin, je vous demande d'appeler à un cessez-le-feu immédiatement". "Je pense qu'il faut une pause. Une pause cela signifie donner du temps pour sortir les prisonniers", a dit le démocrate de 80 ans.

La Maison Blanche, interrogée sur ces propos, a par la suite précisé que par "prisonniers", le président faisait référence aux otages du mouvement terroriste Hamas. "Je suis celui qui a convaincu Bibi (ndlr: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu) d'appeler à un cessez-le-feu pour faire sortir les prisonniers. Je suis celui qui a parlé (au président égyptien) Sissi pour le convaincre d'ouvrir la porte", à savoir le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza, s'est-il encore défendu.

L'exécutif américain a ensuite indiqué qu'il évoquait la récente libération de deux otages américaines du groupe terroriste palestinien.

La Maison Blanche refuse jusqu'ici d'évoquer un cessez-le-feu, estimant que cela ferait exclusivement le jeu du Hamas, mais a déjà appelé à des "pauses humanitaires" pour permettre d'acheminer de l'aide ou de procéder à des évacuations.

En représailles à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, et y conduit désormais des opérations terrestres de plus en plus en profondeur.