A Jabaliya, le Hamas "a utilisé plus de 100 femmes et enfants comme boucliers humains" (médias)

Selon Ynet, 100 femmes et enfants ont été placés devant les soldats israéliens lors de l'attaque du quartier général du Bataillon central du Hamas à Jabaliya

Selon des sources de l'armée israélienne, le Hamas aurait délibérément envoyé un groupe important de femmes et d'enfants agir comme boucliers humains lorsque les troupes de l'armée israélienne ont attaqué mardi un site stratégique du groupe terroriste dans la bande de Gaza. Ynet a rapporté que près de 100 femmes et enfants ont été placés devant les soldats israéliens.

Les forces armées ont finalement réussi à prendre le contrôle du site en question, le quartier général du Bataillon central du Hamas, situé dans la zone de Jabaliya à Gaza. Malheureusement, deux soldats israéliens ont perdu la vie lors de l'assaut. Ynet ne précise pas comment l'armée a géré la présence du groupe de femmes et d'enfants sur les lieux du site. Un officier israélien non identifié, témoin présumé de l'incident, a déclaré : "Nous sommes prêts à faire face à d'autres situations où la population est cyniquement et publiquement utilisée de cette manière."

Environ 50 terroristes du Hamas ont été tués lors des opérations terrestres de mardi, selon Tsahal, qui a également noté que la grande quantité de matériel de renseignement récupéré sur le site aide déjà les forces armées dans d'autres combats à Gaza.

Israël a maintes fois déclaré que le Hamas utilise des civils comme boucliers humains, y compris en plaçant des bases opérationnelles sous des hôpitaux. Des terroristes du Hamas capturés ont confirmé ces allégations, expliquant "que le groupe terroriste sait qu'Israël n'attaquera pas un centre médical". Le président américain Joe Biden a également affirmé que le Hamas se sert de civils comme boucliers humains.

L'armée israélienne a également déclaré qu'elle prend des précautions pour éviter de bombarder les zones où l'on pense que des otages sont détenus.