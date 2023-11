Aux Etats-Unis, certains redoutent que Biden ne puisse continuer à défendre Israël indéfiniment

Les pertes civiles causées par les frappes israélienne à Gaza mettent la Maison Blanche sous pression

La chaîne d'information CNN rapporte que le président américain Joe Biden et son équipe sont soumis à une pression croissante liée aux pertes civiles causées par les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Selon la chaîne, même parmi les alliés de l'administration, certains craignent que Biden et son équipe ne puissent continuer à défendre à long terme la manière dont Israël réagit à l'attaque terroriste du 7 octobre. L'explosion dans le camp de réfugiés de Jabaliya mercredi, où des terroristes avaient trouvé refuge selon Tsahal, n'est relayée dans le monde que comme un massacre de civils innocents.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, géré par le Hamas, le nombre de morts dans la bande de Gaza était jeudi de 8 796, dont 3 648 enfants et 2 290 femmes. Ces chiffres, qui participent à une guerre d'images, sont repris dans les médias internationaux, et des experts affirment qu'ils ne sont pas exagérés. Pour autant, les chiffres du Hamas ne distinguent pas les morts terroristes et les morts civils.

Bashar TALEB / AFP Des Palestiniens constatent les dégâts causés par une frappe israélienne la nuit précédente à Jabaliya, dans la bande de Gaza, le 1er novembre 2023

Selon CNN, le nombre élevé de victimes à Gaza inquiète beaucoup les responsables américains, qui exercent une pression accrue sur leurs homologues israéliens, à la fois en privé et en public. "La pression sur la Maison Blanche s'amplifie pour qu'elle condamne les actions israéliennes", a expliqué à CNN une source proche du Conseil de sécurité nationale de Biden. Et la chaine de mentionner la déclaration faite hier par la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne, lorsqu'elle a admis que "les États-Unis s'attendent à ce qu'Israël minimise le risque pour les civils innocents lors de ses opérations militaires".

Pour l'instant la Maison Blanche continue de soutenir le droit d'Israël à se défendre. "Le Hamas a mené une énorme opération terroriste pour une seule raison : forcer Israël à faire exactement ce qu'elle fait maintenant", a expliqué une source.

Même si les sondages montrent que la majorité des Américains soutiennent Israël dans sa guerre contre le Hamas, le soutien général à Biden, qui prépare sa campagne pour les élections américaines de 2024, a diminué depuis le début de la guerre, et il fait face à une forte critique de la part de l'aile progressiste de son parti ainsi que des électeurs arabes et musulmans.