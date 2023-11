L'armée israélienne annonce un plan pour fournir du carburant aux hôpitaux de Gaza

"Lorsque le carburant sera épuisé, nous l'acheminerons dans les hôpitaux sous surveillance et nous veillerons à ce qu'il n'atteigne pas le Hamas"

Pour faire face à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de fournir du carburant aux hôpitaux sur place. Une décision qui intervient alors que l'on s'inquiète de plus en plus de l'épuisement des réserves, cruciales pour alimenter les générateurs... Mais aussi les roquettes tirées sur Israël par le Hamas.

"Depuis plus d'une semaine, nous entendons dire que le gaz des hôpitaux de Gaza s'épuise, et nous constatons qu'il y a encore du carburant. Lorsque le carburant sera épuisé, nous l'acheminerons dans les hôpitaux sous surveillance et nous veillerons à ce qu'il n'atteigne pas le Hamas", a déclaré Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne jeudi.

L'armée israélienne avait en effet dévoilé, mercredi, une conversation interceptée par le renseignement militaire dans laquelle on entendait l'organisation terroriste planifier de faire main basse sur 1 000 litres de carburant destinés à l'hôpital indonésien situé à Gaza City. "En tant que gouvernement, nous agissons pour le bien de Gaza", entend-on dire cyniquement un commandant du bataillon Jabaliya du Hamas à un habitant de Gaza, alors que le directeur de l’hôpital indonésien est sur haut-parleur.

Depuis le début de la guerre des dizaines de milliers de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers le territoire israélien, la plupart interceptées par le Dôme de fer.