Gaza: quatre nouveaux soldats israéliens tués dans la nuit

Alors que les violents combats près du nord de la bande de Gaza se poursuivent, l'armée israélienne a déjà annoncé la mort de 23 soldats

Tsahal a annoncé que quatre autres soldats supplémentaires étaient tombés lors des batailles pour le nord de la bande de Gaza dans la nuit.

Les dernières victimes étaient pour la plupart des soldats de réserve de la division blindée, appelés en service après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Cela porte à 23 le nombre total de morts depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza.

Sergent-chef (réserviste) Uriah Mash, 41 ans, de Talmon, combattant blindé dans le 52e bataillon

Sergent-major (réserviste) Gil Pishitz, 39 ans, de Harish, conducteur de char dans le 9e bataillon

Capitaine Beni Wais, 22 ans, de Haïfa, commandant de peloton dans le 195e bataillon

Sergent-chef (res.) Yehonatan Yosef Brand, 28 ans, de Jérusalem, combattant blindé dans le 52e bataillon. Aucune photo n'a encore été publiée.

Le seul soldat tué en dehors de Gaza est Elhanan Klein, 29 ans, père de trois enfants, victime d'un attentat alors qu'il rentrait chez lui, en Cisjordanie, pour rendre visite à sa famille après avoir été appelé comme réserviste.

Dans son discours à la nation, le président israélien Isaac Herzog a salué "l'esprit israélien inébranlable" du pays. "Cet esprit, c'est vous, le peuple d'Israël. La société israélienne est l'arme la plus secrète et la plus puissante dont nous disposons. Vous êtes mon espoir et notre espoir à tous. Le peuple d'Israël restera debout".