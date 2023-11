Tsahal élimine Mustafa Daloul, haut commandant du Hamas à Gaza

Il a été éliminé par des avions de chasse israéliens guidés par les services de renseignement militaire

L’armée israélienne a annoncé vendredi l'élimination de Mustafa Daloul, haut commandant de l'organisation terroriste du Hamas, qui a joué un rôle central dans la conduite des combats contre les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Daloul avait auparavant occupé plusieurs positions au sein du Hamas dans la ville de Gaza. Il a été éliminé par des avions de chasse israéliens guidés par les services de renseignement militaire et l'agence de sécurité intérieure Shin Bet.

https://twitter.com/i/web/status/1720330446922268904 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’armée israélienne a précisé que plusieurs autres terroristes du Hamas ont été tués dans la bande de Gaza, "résultat d’une coopération étroite entre les forces terrestres et aériennes". Les troupes au sol ont par ailleurs passé le secteur de Beit Hanoun "au peigne fin" et ont "saisi des équipements militaires et du matériel de renseignement, des cartes, ainsi que de nombreuses armes de différents types".

Au cours de la nuit, des avions de chasse, des hélicoptères et l’artillerie israélienne ont multiplié les frappes sur les terroristes et leurs infrastructures, "détruisant notamment des sites de tirs de missiles antichars utilisés contre les soldats israéliens", a annoncé l'armée.

https://twitter.com/i/web/status/1720330090897174947 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parallèlement, les forces de sécurité israéliennes ont mené des opérations antiterroristes dans plusieurs villes de Cisjordanie, opérations qui auraient fait neuf morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Tsahal a également frappé, à la frontière nord d’Israël, des positions du Hezbollah au Liban et éliminé plusieurs terroristes du groupe, en réponse aux nombreux tirs de missiles effectués en direction du territoire israélien.