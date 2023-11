Les États-Unis pressent Israël de réfléchir à l'avenir de Gaza

L'Etat hébreu hésite pour l'instant à approfondir ce sujet, en raison de ses répercussions politiques significatives

Les États-Unis ont exhorté Israël à entamer des discussions concernant l'avenir de la région après le conflit en cours, a rapporté vendredi soir la chaîne Kan 11. De hauts responsables américains ont affirmé à leurs homologues israéliens que l’Etat hébreu doit sérieusement envisager le statut de la bande de Gaza pour l'année 2025.

Actuellement, des groupes de travail internes opèrent en Israël au sein de plusieurs entités, dont le ministère des Affaires étrangères, le bureau du Premier ministre, le département de stratégie de l'armée israélienne, et le Mossad.

state department Antony Blinken et Benny Gantz

Toutefois, ces initiatives restent au stade de l'organisation interne et ne reflètent pas encore un engagement profond dans la résolution de cette question complexe. En Israël, on hésite à approfondir ce sujet, en raison de ses répercussions politiques significatives, telles que le rôle de l'Autorité palestinienne, mais aussi à cause de l'incertitude entourant la poursuite du conflit, la situation politique fluctuante dans le pays, et d'autres considérations similaires.

Dans le cadre de la démarche américaine, le secrétaire d'État Antony Blinken se réunira demain en Jordanie avec ses homologues des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Égypte. Lors de sa visite en Israël, Blinken a souligné que les États-Unis n'interviendront pas dans la gestion directe de la bande de Gaza ni dans la mise en place d'une force multinationale pour la région.

Par contre, le gouvernement américain cherche à établir un accord régional, en coopération avec les nations du Golfe, pour soutenir financièrement les efforts de reconstruction et de développement à Gaza. Ces initiatives incluent la participation des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite, ainsi que de la Jordanie et de l'Égypte. Blinken s’est dit par ailleurs favorable à une hausse de l'aide pour la bande de Gaza et à une trêve dans les combats. Le cabinet de sécurité israélien a répondu de manière catégorique que toute augmentation d'assistance serait conditionnée à des avancées concernant la question des otages. Par ailleurs, un responsable sécuritaire israélien a récemment informé les officiels américains que, contrairement aux affirmations du Hamas, il n’y a pas de crise humanitaire en termes d'accès à l'eau, à la nourriture, ou dans les services hospitaliers à Gaza.