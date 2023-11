Ari Folman : la réaction du Royaume-Uni à la guerre Israël/Hamas est empreinte d'"hypocrisie"

Le réalisateur israélien estime qu'en Occident, il y a une "totale ignorance du fait que le Hamas est une organisation fondamentaliste"

Le réalisateur israélien, Ari Folman, nommé aux Oscars pour "Valse avec Bachir" et "Où est Anne Frank ?", a déclaré qu'il considère que la réaction du Royaume-Uni à la guerre entre Israël et le Hamas est empreinte d'"hypocrisie" et d'ignorance, dans un entretien accordé au Guardian. "On ne peut pas être conscient de ce qui se passe à Gaza et ne pas éprouver de l’empathie pour l’autre camp", a déclaré le réalisateur, qui depuis plusieurs semaines, filme des témoignages de proches d’Israéliens retenus en otage par le Hamas.

JUSTIN TALLIS / AFP Manifestation pro-palestinienne à Londres ce samedi 14 octobre 2023

En Occident, dit-il, il y a une "totale ignorance du fait que le Hamas est une organisation fondamentaliste. Ce ne sont pas des combattants de la liberté. Ce sont des monstres malades qui ont égorgé des bébés et décapité des têtes. Ils ont violé je ne sais combien de filles lors de cette fête rave. Ces choses, je ne les vois pas reprises."

Interrogé sur le retrait de certaines affiches d'otages du Hamas à Londres, Folman a affirmé : "Nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien d'ici ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde, surtout au Royaume-Uni et principalement dans les universités de l'Ivy League en Amérique. Nous connaissons les manifestations [anti-Israël]."

Folman a réalisé sa première interview avec des proches d’otages israéliens cinq jours après l’attaque du 7 octobre. Le réalisateur a affirmé qu'avec ses collègues Jasmine Kainy, Eliran Peled et Smadar Zamir, le projet – appelé #BringThemHomeNow – a jusqu'à présent filmé environ 70 personnes.

Gili Yaari / Flash90 Les photos des otages collées sur le ministère de la défense à Tel-Aviv (Kirya)

"Il y en aura d'autres. Il y a une urgence des familles à être interviewées parce qu'elles veulent que leur parole se répande. Selon moi, le fait de parler est un processus thérapeutique que ces familles doivent traverser. N'oubliez pas qu'elles ont été totalement négligées par le gouvernement dans cette première semaine. Personne ne leur a parlé", a-t-il rappelé.