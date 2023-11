Le film qui documente les horreurs du Hamas va être projeté devant des personnalités d'Hollywood

L'événement sera présenté par le réalisateur oscarisé Guy Nattiv, Gal Gadot et son mari, Yaron Varsano, ont aidé à rendre cela possible, selon des sources

La vidéo de 47 minutes du porte-parolat de Tsahal, qui documente les atrocités des terroristes du Hamas commises contre les résidents des localités israéliennes autour de Gaza, le 7 octobre dernier, va être projetée devant plusieurs célébrités et personnalités éminentes d'Hollywood lors d'un événement présenté par le réalisateur oscarisé Guy Nattiv. "Gal Gadot et son mari, Yaron Varsano, ont aidé à rendre cela possible", ont déclaré des sources proches de l'actrice israélienne. Les détails concernant la date exacte et les invités n'ont pas encore été fixés.

KENA BETANCUR / AFP L'actrice israélienne Gal Gadot

"Je suis humaniste, le plus à gauche, en faveur d'une solution à deux États pour deux peuples, j'ai des amis palestiniens", a déclaré Guy Nattiv. "Mais quand j'ai vu ces horribles images du 7 octobre, cela m'a rappelé mon grand-père, qui disait que pendant l'Holocauste, le monde se tenait à l'écart et ne faisait rien alors que les Juifs étaient envoyés aux chambres à gaz (…) En tant que cinéaste, j'ai juré que ces images du 7 octobre ne seraient pas oubliées et que le monde les verrait. Parce que maintenant commence le déni - c'est un faux, ce n'est pas un faux (…) On ne peut pas passer à côté en silence".

IDF Spokesperson Affirche du film qui documente les atrocités des terroristes du Hamas commises contre les résidents des localités israéliennes autour de Gaza, le 7 octobre dernier

Nattiv a également déclaré que la projection n'est pas destinée seulement aux stars hollywoodiennes, mais aussi aux créateurs - documentaristes oscarisés, réalisateurs, producteurs. "Des gens qui ont une expérience cinématographique, afin que nous puissions leur montrer ce document fou qui rappelle les films créés sur l'Holocauste", a-t-il expliqué. Pour le moment, une seule projection est prévue pour 120 spectateurs, mais une autre pourrait avoir lieu en fonction de l'intérêt suscité.

Le film en question comprend des images très difficiles à regarder, et des centaines de journalistes étrangers l'ont déjà vu. Il a également été vu par des membres de la Knesset, dont certains ont quitté la projection en plein visionnage, submergés par l’émotion.

Vendredi, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a organisé une projection spéciale du film pour des ambassadeurs et diplomates de haut rang. "Nous continuerons à exposer les horreurs commises par l'organisation nazie du Hamas contre des civils innocents à l'ONU, aux ambassadeurs, aux diplomates de haut rang et à tout décideur ou personne influente, afin de montrer et de rappeler au monde que nous sommes confrontés à une organisation terroriste dont le but est la destruction d'Israël", a déclaré Erdan.