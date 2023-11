Des responsables US présentent des mesures à Israël pour réduire les pertes civiles à Gaza

Pour les Américains, plus le nombre de Palestiniens tués est élevé, plus la pression sera forte sur Israël pour qu’il mette fin à son opération militaire

Les responsables américains ont déclaré avoir décrit en privé plusieurs mesures à Israël pour réduire les victimes civiles dans sa campagne militaire dans la bande de Gaza, notamment l'utilisation de bombes plus petites, lorsqu'ils ciblent les dirigeants et les infrastructures du Hamas, a rapporté le New York Times dans la nuit de samedi à dimanche. Le secrétaire d'État Antony J. Blinken a déclaré vendredi lors d'une visite en Israël qu'il avait parlé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de "mesures concrètes" que les États-Unis pensent qu'Israël pourrait et devrait prendre pour minimiser les pertes civiles.

GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP Antony Blinken, lors d'un point presse à Tel-Aviv

M. Blinken a déclaré qu'Israël pourrait mettre en place les recommandations américaines "tout en atteignant ses objectifs de trouver et d'éliminer les terroristes du Hamas". Le secrétaire d'État n'a pas précisé dans ses remarques en quoi consistaient ces "mesures concrètes". Mais des responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat, ont déclaré au New York Times avoir conseillé à leurs homologues israéliens, d'adopter une approche plus méthodique dans leurs opérations. Les responsables américains ont indiqué aux Israéliens qu'ils pourraient réduire les victimes civiles s'ils amélioraient la manière dont ils ciblaient les dirigeants du Hamas, rassemblaient plus de renseignements sur les réseaux de commandement du Hamas avant de lancer des frappes, utilisaient des bombes plus petites pour faire s'effondrer le réseau de tunnels et déployaient leurs forces terrestres pour séparer les centres de population civile des zones où les terroristes sont concentrés.

SAID KHATIB / AFP Frappe israélienne dans la bande de Gaza, le 30 octobre 2023

La crise humanitaire à Gaza, où le ministère de la Santé du Hamas dit que plus de 9 400 personnes ont été tuées, a provoqué l'indignation dans la région, aux États-Unis et dans le monde entier, poussant l'administration Biden à affirmer haut et fort à Israël qu’il doit en faire plus pour protéger les civils.

Les États-Unis utilisent également des avions sur les deux porte-avions en Méditerranée pour aider à collecter des renseignements supplémentaires, notamment des interceptions électroniques. Bien que les États-Unis aient augmenté la quantité de renseignements qu'ils partagent avec Israël, les responsables américains ont souligné qu'ils n'aident pas Israël à choisir ses cibles pour les frappes.

Amos Ben Gershom/GPO Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin, Tel Aviv, 13 octobre 2023

Selon le New York Times, les responsables américains pensent que moins Israël est judicieux et plus le nombre de Palestiniens tués est élevé, plus la pression s'accumulera rapidement sur ses dirigeants pour mettre fin à l'opération militaire. Une campagne plus ciblée, disent les responsables américains, pourrait durer plus longtemps et causer plus de dégâts soutenus à l'aile militaire du Hamas. "Nous faisons de notre mieux pour détruire seulement le Hamas, sans nuire aux civils", a déclaré Iddo Ben-Anat, un commandant de brigade adjoint qui dirige une partie des opérations israéliennes à Gaza.