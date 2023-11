Sept communautés ont été purgées de munitions et déclarées libres de tout engin explosif non détoné

Le ministère de la Défense d'Israël a publié dimanche un rapport, résumant l’ensemble des opérations de réhabilitation des localités proches de Gaza qui ont été attaquées par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Sept communautés ont été purgées de munitions et déclarées libres de tout engin explosif non détoné et de pièges par l'Autorité de Neutralisation des Mines et des Débris (REMDA).

Un budget de 20 millions de shekels a été alloué pour les premières étapes de la réhabilitation et le renforcement de la sécurité dans ces communautés, y compris l'installation de clôtures, de portails, de caméras, et l'amélioration des infrastructures d'eau et d'électricité. Par ailleurs, environ 200 escortes sécurisées ont été organisées pour accompagner les résidents des zones périphériques afin de leur permettre de retourner chez eux en toute sécurité pour récupérer leurs biens personnels.

Un total de 313 bâtiments, qui ont subi des effractions et des dommages, ont été sécurisés. Par ailleurs, un bilan des bâtiments considérés comme dangereux a été effectué afin d'assurer la sécurité des résidents et des biens. Des véhicules de sécurité de remplacement ont été fournis aux officiers de sécurité de la communauté et des dizaines de véhicules de location ont été fournis aux résidents dont les véhicules ont été endommagés pendant le conflit.

Arie Leib Abrams/Flash90 Des soldats israéliens et des journalistes autour des destructions causées par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, dans le kibboutz Kfar Aza

Les efforts se sont intensifiés dans le cadre de l'opération "Nouvel Horizon", initiée par le ministère de la Défense pour apporter un soutien initial et une aide à la réhabilitation aux communautés avoisinant la bande de Gaza pendant le conflit. Récemment, REMDA a mené une opération de nettoyage au kibboutz de Be'eri, sécurisant la zone en éliminant les débris et restes de munitions. Cette intervention a permis d'assurer un accès sûr pour les résidents et pour les professionnels travaillant dans le kibboutz.

Lors d'une visite à Be'eri, le directeur général du ministère de la Défense, le général (à la retraite) Eyal Zamir, a souligné auprès des équipes l'importance d'un travail approfondi, professionnel et responsable, insistant sur le fait que la sécurité des résidents doit être garantie avant qu'ils ne puissent regagner leurs foyers.