Washington, Berlin, Paris… Les rassemblements pro-palestiniens se multiplient et se radicalisent

Des slogans à la gloire du Hamas sont apparus lors de certains rassemblements dans les capitales européennes, comme à Londres

Ils étaient à nouveau des dizaines de milliers à descendre dimanche dans les rues du monde entier, de Berlin à Londres, en passant par Washington ou encore Paris. Des manifestations exigeant le “cessez-le feu immédiat”, ponctués de virulents slogans anti-israéliens et d'appels à la haine.

https://twitter.com/i/web/status/1720838599451582575 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des slogans à la gloire du Hamas sont apparus lors de certains rassemblements dans les capitales européennes comme à Londres, où environ 30 000 personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square selon la police. Sur l’une des pancartes affichée par un manifestant, un bulldozer détruit la barrière frontalière de Gaza avec le slogan “From the river to the sea, Palestine will be free” (de la rivière -Jourdain ndlr- à la mer -Méditerranée- la Palestine sera libre) alors qu’une vidéo montre des manifestants empruntant le métro de Londres qui crient : “Écrasez l'État colonisateur sioniste”.

29 personnes ont été arrêtées selon des sources policières, dont une personne ayant prononcé un discours antisémite, deux autres ayant déployé une banderole soutenant le Hamas et d'autres manifestants pour avoir incité à la haine raciale ou attaqué des policiers.

https://twitter.com/i/web/status/1720840002148450404 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A Paris, plusieurs milliers de manifestants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza aux cris de “Israël, assassin. Macron, complice” lors d’un cortège autorisé par la préfecture entre République et Nation. Ils étaient plus de 9 000 à Berlin selon la police, qui avait posé de strictes conditions avant d’autoriser les manifestions, prévenant que toute "négation du droit à l'existence d'Israël, par des propos antisémites, incitant à la haine, faisant l'apologie de la violence ou du terrorisme" était "punissable" et ferait l'objet de poursuites. La police a procédé à une soixantaine d’arrestations lors du cortège. Des pancartes relativisant l’Holocauste ont été saisies dans une autre manifestation à Düsseldorf.

https://twitter.com/i/web/status/1720916125360202026 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A Washington, quelque 10 000 personnes sont descendues sur Freedom Plaza, près de la Maison Blanche. Selon plusieurs sources, il s'agissait du plus grand rassemblement pro-palestinien dans la capitale américaine depuis des années. Des slogans tels que “Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre” ont également été entendus lors de cette manifestation, de même que le slogan “Vive l’Intifada” repris par la foule : “Intifada, Intifada, Intifada”. Autre slogan entendu devant la Maison Blanche : “Nous ne voulons pas d'un État juif, nous voulons 48” (1948).