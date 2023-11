Devant Blinken, Mahmoud Abbas estime qu'Israël mène un "génocide" à Gaza

Le secrétaire d'Etat américain a mis en garde contre le "déplacement forcé" des Palestiniens de la bande de Gaza

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé dimanche devant Antony Blinken "le "génocide" mené selon lui dans la bande de Gaza par Israël, qui a promis "d'anéantir" le Hamas et pilonne sans relâche ce territoire depuis l'attaque sur son sol le 7 octobre.

"Une nouvelle fois, nous nous rencontrons dans les conditions les plus dures qui soient, je n'ai pas de mot pour décrire la guerre de génocide et les destructions que subit notre peuple palestinien à Gaza de la part de l'appareil miliaire d'Israël, sans aucun respect des principes du droit international", a dit M. Abbas à Ramallah, en Cisjordanie, où il recevait le responsable américain.

Mahmoud Abbas a par ailleurs lié un retour de l'Autorité palestinienne à Gaza à l'issue de la guerre entre Israël et le Hamas, évoqué par Washington, à un "règlement politique" englobant aussi la Cisjordanie et Jérusalem-Est. "La bande de Gaza est partie intégrante de l'Etat de Palestine, nous prendrons nos responsabilités entières dans le cadre d'une solution politique globale pour la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza", a affirmé M. Abbas.

De son côté, Antony Blinken a mis en garde contre le "déplacement forcé" des Palestiniens de la bande de Gaza, à l'issue sa rencontre avec Abbas, selon un de ses porte-parole. Après bientôt un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le responsable américain a aussi appelé à l'arrêt des "violences des extrémistes" contre les Palestiniens en Cisjordanie, où la communauté internationale craint une extension du conflit.

Pendant la rencontre entre les deux hommes, des manifestants ont brûlé une photo de Blinken lors d'une manifestation à Ramallah pour protester contre le soutien apporté par les États-Unis à Israël.