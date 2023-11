Israël : aucun bébé massacré ni aucune femme violée par le Hamas, affirme une députée Raam

Le dirigeant du parti, Mansour Abbas, appelle à sa démission

Revenant sur les attaques perpétrées en Israël par le Hamas le 7 octobre, une députée arabe israélienne du parti Raam a affirmé "qu'aucun bébé n'avait été massacré, et qu'aucune femme n'avait été violée" ce jour-là.

"Les bébés n'ont pas été massacrés, du moins d'après ce qu'il y a dans le film, et les femmes n'ont pas été violées", a soutenu Iman Khatib-Yassin sur la chaîne de la Knesset.

Interrogée pour savoir si elle avait vu le film de l'armée documentant la tuerie projeté aux députés la semaine dernière, la parlementaire a admis que ce n'était pas le cas, mais "qu'on lui avait raconté" ce qui était montré dans celui-ci. "Mais vous comprenez bien que ce film n'a pas tout montré des massacres ?", l'interroge alors la présentatrice. "Je ne sais pas", a-t-elle répondu, avant de dire que si de telles choses étaient vraiment arrivées, elles étaient "honteuses".

Réagissant aux propos de la députée, le dirigeant du parti Raam, Mansour Abbas, a appelé celle-ci à la démission. De nombreux ministres et députés israéliens se sont insurgés contre les propos d'Iman Khatib-Yassin, affirmant qu'elle n'avait plus sa place au Parlement israélien, et que la négation des crimes commis par le Hamas était "aussi grave" que celle de la Shoah.