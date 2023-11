Plus de 300 Américains ou résidents américains ont été évacués de Gaza

Les évacuations ont été suspendues par le Hamas

Plus de 300 Américains ou résidents américains et membres de leur famille ont été évacués ces derniers jours de la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël depuis l'attaque meurtrière Hamas le 7 octobre, a annoncé dimanche un conseiller de la Maison Blanche.

"Nous avons réussi à évacuer plus de 300 Américains, résidents permanents légaux et membres de leur famille", a déclaré dimanche Jonathan Finer, un conseiller à la sécurité nationale, dans une interview à CBS. Les évacuations se sont déroulées "au cours des derniers jours", et ont été permises par "des négociations intensives avec toutes les parties concernées dans ce conflit" a-t-il précisé.

"Nous pensons qu'il y a encore un certain nombre d'Américains à l'intérieur de Gaza (...) et nous allons continuer à travailler jusqu'à ce que tous les Américains qui veulent partir puissent le faire", a encore déclaré Jonathan Finer. Le président Joe Biden avait annoncé jeudi l'évacuation de 74 binationaux détenteurs de passeports américains.

Plusieurs centaines de blessés, d'étrangers et de binationaux ont pu quitter Gaza vers l'Egypte depuis le 1er novembre via le poste-frontière de Rafah, mais le Hamas a décidé de suspendre samedi ces évacuations. Une décision qu'il a justifiée par le refus d'Israël de laisser partir d'autres blessés palestiniens. L'Etat hébreu, de son côté, dénonce le fait que parmi la liste de blessés censés évacuer le territoire et présentée par le Hamas, se trouve un un tiers de terroristes. D'où son refus d'en évacuer davantage.