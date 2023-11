Après l'assassinat de son meilleur ami et de sa femme, le seul objectif de Amit Musaei est désormais d'assurer l'avenir des enfants du couple

Parmi les nombreux récits tragiques de ce funeste 7 octobre, il y a celui de Amit et Shiraz Musaei, assassinés avec leur amie Céline Ben David sur la route du Festival de musique Nova. Amit Musaei, un proche, a entendu au téléphone les coups de feu tirés par les terroristes du Hamas alors qu'il les attendait.

https://twitter.com/i/web/status/1714268942964072492

“Tous les trois devaient arriver au festival samedi matin, et nous les attendions quand les sirènes d'alerte à la roquette ont commencé à retentir”, raconte Amit au micro de Fleur Sitruk, journaliste pour i24NEWS. “Ils étaient sur le chemin, ont arrêté la voiture et se sont dirigés vers un abri. Malheureusement, des terroristes étaient déjà sur place”, ajoute-t-il, avant d’expliquer comment il a entendu les coups de feu en direct, alors qu’il était en ligne avec eux.

Le mari de Céline, qu'on avait plusieurs jours crue otage faute d'avoir identifié son corps, avait aussi raconté que sur le chemin, la bande d'amis avait décidé de faire demi-tour.

“Adir a été blessé par balle, il est sorti de l’abri et a été tué sur le coup par les terroristes. Ce que je sais aujourd’hui, c’est qu'ils ont ensuite envoyé des grenades dans l’abri où ils étaient et c’est cela qui a tué Shiraz et Céline [Ben David]. J’essaie de trouver un sens à tout ça, mais il n’y en a pas”.