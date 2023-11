Tsahal présente les preuves de l'utilisation des hôpitaux de Gaza comme bases terroristes

Une vidéo de Tsahal montre un puits menant à l’hôpital souterrain Cheikh Hamad, qui est connecté aux réseaux de tunnels du Hamas

Lors d'un briefing méticuleusement détaillé dimanche, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a présenté de nombreuses preuves soulignant l'ampleur des crimes du Hamas contre la population civile à Gaza. Son exposé s'est concentré sur l'utilisation que le groupe terroriste fait des hôpitaux et autres installations médicales à Gaza, les transformant en centres d'opérations et en rampes de lancement de missiles, tout en se protégeant derrière les civils qui s'y trouvent.

Daniel Hagari a notamment projeté une vidéo montrant un puits menant à l’hôpital souterrain Cheikh Hamad, connecté aux réseaux de tunnels du Hamas. Il a montré des photos de plusieurs rampes de lancement de roquettes placées à proximité des hôpitaux afin d’empêcher les frappes de Tsahal.

Le porte-parole a également diffusé l'enregistrement d'un appel téléphonique intercepté d'un responsable gazaoui non affilié au Hamas qui déclare : "Ils disent qu'il y a une pénurie de carburant à Gaza, mais ce sont des menteurs, des menteurs ! Il n'y a pas de pénurie de carburant à Gaza. Toutes les réserves sont entre les mains du Hamas."

Lors du même point presse en anglais, le porte-parole de Tsahal a décrit les efforts de l'armée pour convaincre les Gazaouis de se déplacer dans le sud, nettement plus calme, et où sont acheminés eau et aide humanitaire. Il a aussi démontré de quelle manière le Hamas empêchait les civils de partir.