"Nous vous avons abandonnés. Nous mourrons pour rétablir votre sécurité" : le message de soldats aux habitants du sud

"Si ce n'est pas sur le champ de bataille, nous mourrons de honte de toute façon"

Dans des messages échangés avec des habitants des localités frontalières de Gaza et rapportés par la Chaîne 12, des officiers supérieurs de l'armée israélienne ont exprimé leurs remords et leur sentiment de culpabilité après les attaques sanglantes du Hamas. "Nous avons honte de vous avoir abandonnés", ont-ils écrit. "Au moins, nous mourrons en essayant de vous protéger correctement et de rétablir votre sécurité. Nous vous promettons que nous gagnerons la guerre".

D'autres sont allés jusqu'à dire qu'ils "espéraient mourir sur le champ de bataille de Gaza, parce que nous avons honte de vous avoir abandonnés. Si ce n'est pas sur le champ de bataille, nous mourrons de honte de toute façon".

De nombreuses questions demeurent en suspens après les attaques du Hamas, notamment sur le temps de réaction particulièrement long des forces israéliennes après l'infiltration des commandos terroristes. Les habitants du sud disent s'être sentis abandonnés par l'armée et la police.

"Mais où étiez-vous le 7 octobre ?"

Un véritable traumatisme pour la population qui s'est encore exprimé lors d'une manifestation réclamant la démission de Benjamin Netanyahou samedi soir à Jérusalem, les protestataires hurlant sur les policiers présents en leur disant : "Mais où étiez-vous le 7 octobre ?"

Au moins 347 soldats sont morts depuis le 7 octobre, dont 32 sur le champ de bataille à Gaza ou sur le front nord.