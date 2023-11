23 suspects de Jérusalem-Est arrêtés pour implication dans des troubles violents et soutien au Hamas

Les forces de sécurité ont opéré cette nuit dans les camps de réfugiés de Shuafat et Anata à Jérusalem-Est et ont arrêté 23 suspects pour leur implication dans des troubles violents, incluant le jet de pierres et de cocktails Molotov ainsi que des tirs de feux d'artifice au cours des dernières semaines. Ils sont également soupçonnés d'avoir publié des commentaires incitant à la violence et au terrorisme ainsi que pour leur soutien au Hamas. Au cours de l'opération, les policiers ont trouvé des armes, des munitions, d'autres moyens de combat et plus de 600 000 shekels.